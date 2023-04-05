В американском городе Парк-Сити выпал рекордный снегопад.

В американском штате Юта выпало столько снега, что под его тяжестью не выдерживают дома. Многие здания повреждены или полностью разрушены. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, больше всего пострадал город Паррк-Сити. Там рекордный снегопад нанес значительный ущерб жилым домам и зданиям. Вес снега привел к обрушению крыш, в результате чего многие люди вынуждены были покинуть свои дома и искать временное убежище.

Местным жителям рекомендовали принять меры предосторожности и убрать снег с крыш, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение домов. Город также выпустил предупреждение о возможных лавинах в окружающих горах.

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Как сообщается, снегопад этой зимой в Парк-Сити побил предыдущие рекорды: на сегодняшний день выпало более 508 см снега. Скопление снега также вызвало перебои с электричеством и транспортом в этом районе.

Сильные дожди и мокрый снег в Украине - чего ожидать

До конца текущей недели в Украине ожидается мокрая погода, без особого тепла.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 6 апреля ночью сильные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в западной части, а днем по всей территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

7 апреля по всей Украине ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

На выходных в Украине также будет мокро, а в центральных и восточных областях осадки будут интенсивными.

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