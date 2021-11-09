Ночные морозы достигнут -7 градусов / фото provse.today
В среду, 10 ноября, в Украине станет еще холоднее. Практически по всей стране ожидается +2°...+5°, лишь в западных местами в южных областях будет +6°...+9°. Ночью столбики термометров опустятся до -1°...-7°. Без осадков.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +4°.
- Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью -2°, днем +8°.
- В Луцке - практически безоблачно, ночью -2°, днем +7°.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°.
- В Тернополе 10 ноября ночью будет -5°, днем +6°, практически безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +5°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью -7°, днем +9°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+12°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +7°.
- В Виннице завтра будет -1°...+6°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в среду будет ночью -1°, днем +5°, практически безоблачно.
- В Черкассах будет практически безоблачно, ночью -4°, днем +2°.
- В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...+4°.
- В Одессе 10 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +6°.
- В Херсоне в среду ночью -4°, днем +6°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +5°.
- В Запорожье температура ночью -4°, днем +4°, практически безоблачно.
- В Сумах температура воздуха составит -3°...+3°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +3°.
- В Днепре температура ночью будет -4°, днем +3°,практически безоблачно.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -3°...+3°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +2°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +3°.
Погода в Украине 10 ноября / фото УНИАН
Народные приметы на 10 ноября
10 ноября - Параскевы-Пятницы, Максима, Константина, Арсения. Если в этот день еще есть комары, то зима будет мягкой. Если день солнечный, то жди теплой зимы; пасмурно - в середине декабря будут сильные морозы.
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