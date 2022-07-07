Сегодня в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погоды.

Сегодня, 7 июля, в шести областях Украины ожидается неблагоприятная погода. В частности, синоптики предупреждают о грозах, а в отдельных районах граде и шквалах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"7 июля днем в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, в этих областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня погода в Украине будет нестабильной. На Западе и севере страны будет достаточно комфортная температура в пределах +22°...+26°, однако ночи станут более прохладными. Так, местами температура в темное время суток будет опускаться до +10°...+12°. При этом совсем другая погода ожидается на юге и востоке Украины, где по-прежнему будет сильная жара до +30°...+35°. Грозы и дожди покинут западные области и сместятся в Центр. Осадки также коснутся некоторых северных областей.

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