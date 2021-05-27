Это уже второй циклон за последние две недели в стране.

Индию накрыл второй за последние две недели мощный циклон.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, из-за непогоды из восточной части Индии эвакуировали более миллиона человек. Известно о двух погибших.

Ураган Яас разрушил более 20 тысяч зданий вдоль побережья. Порывы ветра достигали 150 километров в час. Десятки населенных пунктов остались без электричества. В нескольких штатах ограничили работу аэропортов и железной дороги, а рыболовецким судам запретили выходить в море.

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Непогода в Индии: что известно

Индию накрыл самый мощный за последние 20 лет циклон. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Ураган со скоростью в 160 километров в час разбил сотни домов, вырывал с корнями деревья и оставил без электроснабжения целые поселения.

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Автор: Екатерина Лиманская