Индию накрыл второй за последние две недели мощный циклон.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, из-за непогоды из восточной части Индии эвакуировали более миллиона человек. Известно о двух погибших.
Ураган Яас разрушил более 20 тысяч зданий вдоль побережья. Порывы ветра достигали 150 километров в час. Десятки населенных пунктов остались без электричества. В нескольких штатах ограничили работу аэропортов и железной дороги, а рыболовецким судам запретили выходить в море.
Читайте такжеЧеловечество ожидает самый жаркий год за всю историю - метеорологи
Непогода в Индии: что известно
Индию накрыл самый мощный за последние 20 лет циклон. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.
Ураган со скоростью в 160 километров в час разбил сотни домов, вырывал с корнями деревья и оставил без электроснабжения целые поселения.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram