Июнь этого года в столице выдался аномально жарким.

В Киеве зафиксирован еще один температурный рекорд - 24 июня в столице среднесуточная температура воздуха составила +28,1°С, что на 1,6°С выше рекордного значения температуры для этого дня в 1924 году.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Как сообщается, максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +35,5°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3°С, а для июня в целом на 0,5°С. Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года.

Минимальная температура воздуха 24 июня не опустилась ниже +22,2°С, что на 1,5°С теплее, чем это было в 1964 году.

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Автор: Екатерина Лиманская