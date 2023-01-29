Работы по оказанию помощи и оценке ущерба продолжаются.

По меньшей мере три человека погибли и более 800 получили ранения в результате землетрясения силой 5,9 балла, которое произошло в Иране вчера поздно вечером.

Полуофициальное информационное агентство Tasmin сообщило о трех погибших и 816 раненых, а информационное агентство Mehr сообщило, что пострадало 70 сел. Мехр сообщил, что работы по оказанию помощи и оценке ущерба продолжаются, передает CNN.

Геологическая служба США (USGS) также зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,9.

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"Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались во многих районах провинции Западный Азербайджан, вызывая беспокойство у жителей. Толчки также ощущались в нескольких городах, в том числе в столице провинции Тебриз в соседней провинции Восточный Азербайджан", - сообщает IRNA.

Ситуация в Иране: последние новости

27 января вооруженный человек напал на посольство Азербайджана в Иране. В результате инцидента погиб сотрудник охраны дипломатической миссии, а еще двое получили ранения. Один из азербайджанских журналистов намекнул на причастность властей Ирана к инциденту, отметив, что Тегерану не понравилась деоккупация части территории в 2020 году.

Затем в ночь на 29 января в Иране прогремел взрыв в одном из центров производства боеприпасов минобороны страны. Инцидент произошел в городе Исфахан.

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