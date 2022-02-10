В пятницу, 11 февраля, в Киеве сохранится в меру теплая, но пасмурная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ближайшей ночью температура в столице опустится до +3°, а днем воздух прогреется до +6°. Будет преобладать пасмурная погода, однако в первой половине дня возможны прояснения.
Осадков днем не будет, лишь ближе к ночи на субботу может немного покапать. Ветер будет западного направления, а его скорость составит 2,2 - 3,3 м/с.
Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 474 миллиметров ртутного столба. Восход в 07:17, закат в 17:07.
Погода в Украине 11 февраля
Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +2°, днем +7°, сильный дождь.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +6°, дождь.
В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +6°, сильный дождь.
В Тернополе 11 февраля ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +6°.
В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.
В Виннице завтра будет +2°...+6°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+7°.
В Одессе 11 февраля - ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +9°.
В Херсоне в пятницу ночью +2°, днем +9°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +9°.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +6°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +2°...+8°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +6°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +6°.