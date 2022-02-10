Температура поднимется по всей стране, местами до +10°.

В пятницу, 11 февраля, потепление коснется всех уголков Украины. Даже на востоке столбики термометров поднимутся до +6°. Осадки тоже будут. Дожди ожидаются на северо-западе и северо-востоке Украины. На остальной территории будет преобладать небольшая облачность, а на юге местами - ясная и безоблачная погода.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +2°, днем +6°.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +2°, днем +7°, сильный дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +6°, дождь.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +6°, сильный дождь.

В Тернополе 11 февраля ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +6°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +2°...+6°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+7°.

В Одессе 11 февраля - ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +9°.

В Херсоне в пятницу ночью +2°, днем +9°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +6°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +2°...+8°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +6°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +6°.

Народные приметы на 11 февраля

11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.

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