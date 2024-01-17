Непогода будет бушевать сегодня и завтра, 18 января.

На сегодня, 17 января, в Закарпатской области объявили штормовое предупреждение в связи с усложнением погоды. Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

"Вечером 17го января на большей части территории Закарпатской области ожидаются значительный снег и мокрый снег с переходом в дождь", - сообщают синоптики.

Также, по их данным, непогода ожидается и 18 января.

Видео дня

"В течение суток 18-го января значительный дождь, на высокогорье мокрый снег, в горах местами сильные осадки", - предупреждают синоптики.

По их словам, вечером 17 января, ночью и утром 18 января в горах будет наблюдаться гололед, налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. На высокогорье ожидается метель и местами усиление ветра до 15-20 м/с.

Из-за непогоды в Закарпатской области объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 17 января - синоптик предупреждает об опасности

По данным синоптика Натальи Диденко, поскольку сегодня сильнее подмерзнет, то и усилится гололедица на дорогах Украины. Также она сообщила, что в западных областях ожидаются сильные порывы южного и юго-восточного ветра. На севере Украины ветер будет порывистым, но в целом - умеренный.

Вас также могут заинтересовать новости: