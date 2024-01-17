Сегодня погода в Украине будет с неприятными нюансами.

В Украину сегодня, 17 января, пришло кратковременное похолодание, которое будет сопровождаться порывистым ветром и гололедицей на дорогах. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, сегодня днем ожидается -3...-8 градусов, и только в южной части будет теплее, 0...+4 градуса.

"Поскольку сильнее подмерзнет, то и усилится гололедица - очень осторожно и особое внимание обуви!"- предупредила синоптик.

Также она сообщила, что в западных областях ожидаются сильные порывы южного и юго-восточного ветра. На севере Украины ветер будет порывистый, но в целом - умеренный.

"В среду в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, поэтому существенные осадки маловероятны. И только в западных областях местами возможен незначительный снег", - рассказала Наталья Диденко.

В Киеве 17 января, по словам Натальи Диденко, также ожидается похолодание. Сегодня в столице ожидается до -3...-6 градусов. На дорогах станет скользче. Без осадков, но с порывистым ветром.

Когда в Украину вернется настоящая зима?

В ближайшие дни в Украине ожидается колебание температуры. "А 20 числа вернется настоящая зима: температура и ночью до -8, а днем -2, в южных и восточных областях — от -3 до +3", - прогнозирует синоптик. Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в начале следующей недели в Украине будет царить антициклон, поэтому осадков станет меньше, но температура будет преобладать "минусовая".

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