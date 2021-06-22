Смерч также повредил близлежащие дома.

Сегодня на территории Шабской ОТГ в Одесской области ураганный ветер сорвал купол и крышу храма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил местный депутат Сергей Кравченко в Facebook.

По его словам, ЧП случилось в селе Салганы, по которому сегодня утром пронесся смерч. В результате повреждены жилые дома местных жителей, а с храма ураганный ветер сорвал крышу и купол.

Как отмечает Кравченко, указанный храм был возведен в 1960-х годах.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, сегодня ночью в разных районах региона был сильный ветер и ливень. Из-за непогоды подтоплены жилые дома, повалены десятки деревьев и оборваны линии электропередач в некоторых населенных пунктах.

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Автор: Лариса Козовая