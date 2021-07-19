Новая неделя принесет украинцам долгожданное похолодание. Температура будет снижаться постепенно и к четвергу, 22 июля, похолодание коснется всех уголков страны. В первой половине недели также ожидается много осадков, однако ближе к выходным они прекратятся.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В понедельник, 19 июля, в Украину придет похолодание. Первыми его почувствуют жители западных областей. Там температура ожидается на уровне +23°...+26° днем. При этом на левобережье ожидается жара до +40°.
20 июля в западных областях ожидается много дождей, а температура в некоторых областях упадет до +21°...+22°. Также дожди ожидаются на север страны. На востоке и юге - по-прежнему жарко. Столбики термометров в течение дня покажут +34°...+38°.
В среду, 21 июля, дожди с грозами ожидаются практически по всей Украине, лишь на крайнем востоке и в Одесской области будет сухо. В западных и северных областях температура опустится до +21°...+24°, в центре +27°...+29°, а на востоке и юге страны +29°...+37°.
В четверг, 22 июля, похолодание почувствуют и жители востока Украины. В этот день по всей стране ожидается +22°...+24°, а на юге: +25°...+29°. Также практически повсеместно будет пасмурная погода и дожди.
Пятница в Украине будет сухой. В этот день по всей стране ожидается переменная облачность. Температура установится на уровне +24°...+28°.
На выходных также ожидается сухая погода. Средняя температура по стране продолжит немного повышаться. В субботу, 24 июля, в большинстве областей ожидается +25°...+27°, на востоке и юге - до +29°. А в воскресенье ожидается уже +26°...+28°, а на востоке и юге до +32°.
Народный прогноз на неделю
19 июля - день Сисоя, а также Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.
20 июля - Евдокии-сеногнойки. Идут дожди - портится сено.
21 июля - Прокопия, великомученика (Прокопа). Если черника в лесу спелая - то поспела и рожь, богатый будет урожай.
22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.
23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.
24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.
25 июля - Прокла. На святого Прокла - великие росы. На Прокла над лесом туман - к дождю.
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