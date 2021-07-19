В стране объявлен I уровень опасности.

Сегодня в Украине ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"19 июля в Карпатах значительные дожди; в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

Читайте такжеСегодня в Украину нагрянут дожди и долгожданное похолодание (карта)

Ураган в Харькове

Напомним, накануне мощный ливень с ураганом пронесся по Харькову. Обильный дождь пошел внезапно и продолжался около 15 минут, но успел наделать беды.

По словам горожан, в одном из спальных районов сильный ветер повалил несколько деревьев. Во дворе одной из многоэтажек пострадала припаркованная машина. На нее упал навес, который ветром оторвало от окна. Также в некоторых районах прошел град.

Как сообщал Погода УНИАН, метеорологи предостерегают, что экстремальные погодные явления в умеренных широтах будут учащаться из-за изменения климата.

"Экстремальные дожди будут выпадать тем чаще, чем теплее будет становиться планета", - говорит Андреас Финк из Института метеорологии и исследований в Карлсруэ.

Одной из причин эксперты называют то, что вследствие глобального потепления меняется также и атмосфера. В том, что вызванные человеческой деятельностью изменения климата нагревают нашу атмосферу, эксперты не сомневаются.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская