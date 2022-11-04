В столице зарегистрировали очередной погодный рекорд.

В Киеве 3 ноября установлен рекорд по суточному количеству осадков. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Так, по данным наблюдений метеостанции, в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 17 мм, что на 1,3 мм больше, чем предыдущий рекорд 1995 года, когда выпало 15,7 мм осадков.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня, 4 ноября, в Киеве будет пасмурно и покапает дождь.

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Днем температура в столице повысится лишь до +10°. Ожидается пасмурная погода, небо будет затянуто облаками. До обеда будет накрапывать небольшой дождь, затем осадки начнут прекращаться.

Ветер ослабнет, однако будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление, 1,4 - 2,4 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748 миллиметров ртутного столба.

Рекорды октября в столице

Октябрь-2022 в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года. По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +10,6°С, что выше климатической нормы на 2,0°С. Это обеспечило ему 13 позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года.

Также нынешний октябрь порадовал киевлян бабьим летом, которое продолжалось, начиная с 6 числа, четыре дня.

Самым теплым днем было 18 октября, когда максимальная температура достигла + 22,1°С, а самым холодным - 21 октября, когда минимальная температура опустилась под утро до 0,5°С.

В течение месяца в Киеве выпало 44 мм осадков, что составляет 96% климатической нормы.

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