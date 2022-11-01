Среднемесячная температура воздуха октября в Киеве была выше климатической нормы на 2 градуса.

Октябрь-2022 в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +10,6°С, что выше климатической нормы на 2,0°С. Это обеспечило ему 13 позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года", - сообщили синоптики.

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Как отмечается, нынешний октябрь порадовал киевлян бабьим летом, которое продолжалось, начиная с 6 числа, четыре дня.

Самым теплым днем было 18 октября, когда максимальная температура достигла +22,1°С, а самым холодным - 21 октября, когда минимальная температура опустилась под утро до +0,5°С.

В течение месяца в Киеве выпало 44 мм осадков, что составляет 96% климатической нормы.

Каким будет начало ноября в Украине - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков, начало ноября в Украине будет сухим, однако ожидаются ночные морозы, а через несколько дней к нам придут дожди.

Ближайшие двое суток в Украине будет преобладать антициклон. Ближе к концу недели ожидаются дожди, а температура будет испытывать колебания.

По данным синоптиков, 1 и 2 ноября в Украине будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в западных областях местами ожидается туман.

Затем в Украину придут осенние дожди. По данным Укргидрометцентра, 3 ноября повсеместно, кроме западных областей, ожидаются небольшие дожди. Днем в северных и центральных областях пройдут умеренные дожди. Температура ночью составит 3-10° тепла, днем 6-11°, на юге страны и Закарпатье воздух прогреется до +15°.

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