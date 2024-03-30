Еще несколько дней в столице будет сухо и тепло.

Ближайшие дни в Киеве будут теплыми, сухими и с достаточным количеством солнца. Однако такая погода продлится недолго - синоптики уже прогнозируют резкое похолодание и дожди. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Ожидается, что в течение следующих трех суток по Киевской области будет солнечная и теплая погода, осадков не предвидится.

"Однако 2 и 3 апреля за счет изменения синоптических процессов возможны кратковременные дожди", - говорят в Укргидрометцентре.

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Температура ночью в ближайшее время будет колебаться в пределах +5°...+11°, в дневные часы температурные показатели могут достигать +20°...+22°, но с середины следующей недели температура будет постепенно снижаться. В частности, уже 3 апреля ожидается резкое похолодание - температура в столице упадет сразу на 10 градусов, до +11° днем.

Потепление в Украине - как долго оно продлится?

С сегодняшнего дня в Украину пришло ощутимое потепление. По всей стране ожидается сухая и солнечная погода без осадков. В большинстве областей, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, воздух прогреется до +20...+25 градусов. "30-31 марта будет будто апрель!" - говорит синоптик.

Однако это потепление, хоть и будет ощутимым, однако продлится недолго. По словам Наталки Диденко, во вторник, 2 апреля, похолодание ожидается в западных областях. В среду, 3 апреля, снижение температуры уже будет наблюдаться в большинстве областей Украины.

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