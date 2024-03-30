Потепление в Украине будет ощутимым, но кратковременным.

В ближайшие дни в Украине будет очень и очень тепло. Ожидается, что температура местами будет повышаться до комфортных +25 градусов. Однако, это потепление будет кратковременным - уже на следующей неделе температура снизится. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"30-31 марта будет будто апрель!" - прогнозирует она. По данным синоптика, в субботу и воскресенье везде ожидается солнечная погода и +20...+25 градусов. Только в субботу на востоке будет немного свежее, 15...+18 градусов.

В Киеве 30-31 марта также будет светить солнце, а воздух прогреется до роскошных +20...+22 градусов.

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"Первое похолодание: во вторник в западных областях, в среду, 3-го апреля, в большинстве областей Украины", - сообщила эксперт по погоде.

Потепление в Украине - прогноз на 30 и 31 марта

В последние выходные марта погода в Украине будет определять теплый воздух балканского происхождения. Осадков ни 30, ни 31 марта не ожидается, но местами ночью и утром будут наблюдаться туманы.

В то же время, по данным синоптика Игоря Кибальчича, почти летние показатели температуры ожидаются в большинстве областей, а на западе страны и в Крыму местами столбики термометров повысятся до +25° и даже выше. Только на побережье Черного моря будет свежее.

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