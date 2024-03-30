Осадков в столице уже не будет.

Суббота, 30 марта, погода в Киеве улучшится: будет тепло и сухо. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +9°, а днем температура повысится до +15°...+20°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но уже без осадков.

Ветер будет дуть с юга, его скорость составит 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 746-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода в Украине - прогноз на 30 марта

По данным Погода УНИАН, сегодня самая теплая погода ожидается на западе Украины, где температура воздуха достигнет отметок в +21°...+24°. Будет небольшая облачность, в некоторых местах ожидается ясная и безоблачная погода.

В северных регионах страны тепло будет распределяться неоднородно. В Житомирской области столбики термометров поднимутся до +22°, в то время как по остальной территории ожидается +16°...+19°.

На востоке страны прогнозируется переменная облачность, но осадков не ожидается. Днем температура будет колебаться между +16° и +18°.

В центральной части Украины сегодня предвидится легкая облачность. В Житомирской и на юге Днепропетровской области температура воздуха может подняться до +20°...+22°, тогда как на остальной территории будет немного прохладнее - от +16° до +19°.

На юге страны прогнозируются значительные температурные контрасты. В Одесской области будет всего +14°, в то время как в других районах температура будет варьироваться от +18° до +20°.

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