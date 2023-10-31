Осадки в столицу принесет атмосферный фронт с запада.

В Киеве в ближайшие дни ожидается изменение погоды: температура несколько снизится и пройдут дожди. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на этой неделе в Киевской области будут чередоваться периоды солнечной и дождливой погоды. Сегодня еще будет тепло, а вот в среду пройдет атмосферный фронт с запада и принесет дожди.

"После его прохождения изменятся воздушные потоки на северо-западные и температурные показатели во второй половине недели несколько снизятся. Зато в четверг и пятницу снова будет преобладать погода без осадков", - прогнозируют синоптики.

Видео дня

Так, по их данным, 1 ноября температура днем снизится до +14° и пройдет дождь, а 2 ноября днем будет не выше +12°, ночью столбики термометров покажут только +6°. Ночью 3 ноября ожидается дождь и до +4°, днем будет около +13°. В субботу в Киеве будет дождливо, но температура ночью повысится до +7°, а днем потеплеет до +15°.

Похолодание в Украине - прогноз

Во второй половине текущей недели похолодание ожидается по всей Украине. По данным Укргидрометцентра, 2 ноября температура снизится на 3-6 градусов. В целом, по данным синоптиков, на этой неделе будут фиксироваться периоды солнечной и дождливой погоды, а направление ветра будет меняться.

Вас также могут заинтересовать новости: