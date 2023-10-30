Осадков в столице 31 октября не будет.

Октябрь в Киеве завершится очень сухой и аномально теплой погодой. 31 числа в столице ожидается почти 20-градусное тепло. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров снизятся до +11°, а днем воздух в столице прогреется до +19°. Весь день ожидается сухая и практически безоблачная погода.

Ощущение прохладны добавит лишь южный ветер, скорость которого будет до 3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742-746 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 31 октября - прогноз по городам Украины

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +13°, днем +18°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°, легкий дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Тернополе 31 октября ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +19°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +10°...+20°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +11° днем +19°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+16°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +21°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+17°.

В Одессе 31 октября - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +20°.

В Херсоне во вторник ночью будет +13°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +18°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+15°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +18°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +10°...+24°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°.

Вас также могут заинтересовать новости: