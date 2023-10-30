Октябрь в Киеве завершится очень сухой и аномально теплой погодой. 31 числа в столице ожидается почти 20-градусное тепло. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров снизятся до +11°, а днем воздух в столице прогреется до +19°. Весь день ожидается сухая и практически безоблачная погода.
Ощущение прохладны добавит лишь южный ветер, скорость которого будет до 3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742-746 миллиметров ртутного столба.
Погода 31 октября - прогноз по городам Украины
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +13°, днем +18°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°, легкий дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.
В Тернополе 31 октября ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +19°, облачно с прояснениями, дождь.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.
В Виннице завтра будет +10°...+20°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью +11° днем +19°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+16°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°.
В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +21°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+17°.
В Одессе 31 октября - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +20°.
В Херсоне во вторник ночью будет +13°, днем +23°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +23°.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +18°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+15°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +16°.
В Днепре температура ночью будет +11°, днем +18°, ясно и безоблачно.
В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +10°...+24°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°.