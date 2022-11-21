Весь день в столице ожидается небольшой "минус".

Во вторник, 22 ноября, в Киеве ожидается сухая, но пасмурная и холодная погода. Об этом свидетельствую данные Погода УНИАН.

Так, вечером 21 ноября ожидаются осадки, ночью температура опустится с 0° до -2°, из-за чего на дорогах будет скользко. Днем столбики термомтеров в столице будут около -2°...-1°, небо будет покрыто облаками.

Ощущение холода добавит западный ветер, скорость которого будет до 5 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет повышаться, 739-742 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем +1°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем +2°.

В Тернополе 22 ноября ночью будет -4°, днем +1°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем 0°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +1°...+6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Виннице завтра будет -4°...0°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -3, днем -1, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +1°...+11°.

В Одессе 22 ноября - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +6°.

В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +7°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +10°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +4°...+13°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +10°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +11°, днем +11°.

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