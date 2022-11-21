Синоптки Укргидрометцентра предупреждают о тумане, сильных осадках и гололедице.

На сегодня, 21 ноября, в Киеве и Киевской обалсти объявили І уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве в ближайший час с сохранением в первой половине дня ожидается туман. Видимость будет ограничена до 200-500 метров.

В Киевской области сегодня днем ожидается значительный мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега и слабый гололед. На дорогах гололедица.

Видео дня

Как сообщается, скорость ветра будет достигать 7-12 м/с, а температура днем будет держаться около 0°.

Из-за таких погодных условий объявлен І уровень опасности, желтый.

Как сообщал погода УНИАН, сегодня в большинстве областей Украины ожидаются опасные метеорологические явления.

По данным Укргидрометцентра, везде, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах ожидается гололедица, а днем в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях - значительный мокрый снег и дождь.

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