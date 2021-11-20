Температура воздуха в горах снизилась до -5°С.

На северных склонах горы Поп Иван в Карпатах выпало до метра снега.

Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальной сети Facebook.

"По состоянию на 11:45 20 ноября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°С, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах передувы снега до 1 м", - говорится в сообщении.

Напомним, метеорологи прогнозируют, что снежная зима в Украине может стартовать в конце января и продлиться до конца февраля или начаться в конце декабря и длиться до конца января. Также специалисты рассматривают еще один вариант развития событий: зимняя сказка продлится с декабря по февраль.

Прогноз погоды на 21 ноября 2021

Завтра, 21 ноября, в трех областях Украины ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.

"В частности, 21 ноября без существенных осадков. Только в Черниговской, Сумской и Харьковской областях небольшой дождь, кое- где с мокрым снегом", - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Ночью в западных и северных, днем в большинстве областей - порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на Левобережье местами 0-2° мороза. Днем 7-12° тепла, на юге до 14°. В Карпатах ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

Напомним, синоптик предупредила о новом витке похолодания в Украине. Ухудшение погоды стоит ждать уже со следующей недели.

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Автор: Виталий Саенко