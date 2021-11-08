На высокогорье Карпат сегодня мороз до -2°.

Карпаты сегодня засыпало снегом. На горе Поп-Иван сегодня мороз -2°.

Соответствующее фото было опубликовано на станице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Так, на высокогорье сегодня температура опустилась ниже нуля.

В частности, как сообщается, на горе Поп-Иван Черногорский сегодня утром было -2°.

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"По состоянию на 08:45 08.11.2021 на горе Поп-Иван Черногорский температура воздуха -2°С, ветер северо-западный 5-6 м/с, облачно", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Украине на этой неделе ожидается резкое похолодание.

Так, во вторник, 9 ноября, на севере и западе будет до +3°. На востоке и юге - до +7°. По ночам будет доходить до -5°.

Дожди в начале недели будут мигрировать во всей Украине. Синоптики говорят, они легко могут превратиться в мокрый снег. В частности, в Карпатском регионе.

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Автор: Екатерина Лиманская