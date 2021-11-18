Ранее сегодня Кульбида заявлял, что этой зимой украинцев ожидают 30-градусные морозы.

В Украинском гидрометеорологическом институте НАН опровергли озвученный руководителем Гидрометцентра Николаем Кульбидой прогноз погоды на зиму, который предполагает 30-градусные морозы в январе-феврале.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов этого института Вазира Мартазинова в комментарии "Обозревателю" заявила, что самая низкая отметка в Украине зимой не превысит 20 градусов мороза.

"Минус 30 градусов - это он загнул", - отметила она и призналась, что не знает, на основании каких моделей делает свои прогнозы Кульбида.

По ее словам, такие прогнозы возможны лишь на основе научных трудов или определенных научных моделей. Как рассказывает Мартазинова, ее собственная модель предполагает минимальную температуру до -20 ближайшей зимой. Самым холодным периодом она называет первую половину января.

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Ученая также раскритиковала главу Гидрометцентра за отсутствие ссылок на источники информации в его прогнозах.

"Культура среди ученых. Они всегда ссылаются на определенных авторов или определенные модели. Он этого никогда не делает", - заявила она. И добавила, что Кульбида сегодня якобы является не синоптиком, а больше чиновником, который не связан напрямую с прогнозированием.

"Он уже давно не работает в области прогнозов. Он сейчас администратор. Кроме того, Укргидрометцентр не делает долгосрочных прогнозов. Он не должен говорить о том, чем не занимается", - сказала Мартазинова.

Прогноз на зиму в Кульбиды

Ранее сегодня руководитель Гидрометцентра спрогнозировал 30-градусные морозы в январе и феврале. "На фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода, морозы достигнут -25° и -30°. Но по сравнению с зимами, которые были 30-40 лет назад, нынешние морозные периоды окажутся кратковременными", - прогнозирует Кульбида.

Декабрь, по его словам, будет теплым.

Автор: Юрий Годован