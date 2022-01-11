В Карпатах ударили сильные морозы / фото Черногорский горный поисково-спасательный пост
В Карпатах сегодня ударили сильные морозы. В частности, на горе Поп Иван Черногорский температура упала до -16 градусов.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост
"По состоянию на 09:20 11 января на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер северный, северо-восточный 8-9 м/с. Температура воздуха -16°С", - говорится в сообщении.
По данным sniginfo, на Драгобрате сейчас -10°.
На Драгобрате также мороз / скриншот snig.info
-10° сегодня и на горе Захар Беркут.
-10° сегодня и на горе Захар Беркут / скриншот snig.info
Как сообщал Погода УНИАН, в Украине на два дня объявили I уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, 11 и 12 января на дорогах страны, кроме южной части, ожидается гололедица.