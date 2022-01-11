На высокогорье сегодня облачно, видимость ограничена и дует сильный ветер.

В Карпатах сегодня ударили сильные морозы. В частности, на горе Поп Иван Черногорский температура упала до -16 градусов.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост

"По состоянию на 09:20 11 января на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер северный, северо-восточный 8-9 м/с. Температура воздуха -16°С", - говорится в сообщении.

По данным sniginfo, на Драгобрате сейчас -10°.

-10° сегодня и на горе Захар Беркут.

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине на два дня объявили I уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, 11 и 12 января на дорогах страны, кроме южной части, ожидается гололедица.

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