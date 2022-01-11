Уже с сегодняшнего дня температура воздуха в большинстве областей начнет снижаться.

На Старый Новый год в Украину придут морозы до -18°.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает meteoprog.

По ее словам, уже с 11 января температура воздуха в большинстве областей начнет снижаться. В течение дня столбики термометров опустятся до -3°...-7°, в южной части, на Донетчине и Луганщине еще будет около нуля, а в Крыму - до +1°...+5°.

В дальнейшем, говорит синоптик, похолодание усилится. В дневные часы температура воздуха составит -4°...-10°, а на севере и на северо-востоке Украины (на Киевщине, Житомирщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Луганщине) морозы в течение дня будут достигать -9°...-13°.

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"В ночные часы столбики термометров покажут -7°...-13°. Местами возможны морозы до -14°...-20°!"- предупредила синоптик.

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине на два дня объявили I уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, 11 и 12 января на дорогах страны, кроме южной части, ожидается гололедица.

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