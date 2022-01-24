Сегодня на высокогорье Карпат температура опустилась до -23°.
Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
В частности, такую температуру зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский.
"По состоянию на 08:10, 24 января на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер северный, 10-11 м/с, температура воздуха -23°С", - говорится в сообщении.
Погода в Украине 24 января
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -8°, днем -4°.
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -15°, днем -8°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -12°, днем -5°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -14°, днем -7°.
В Тернополе 24 января ночью будет -14°, днем -7°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -11°, днем -7°.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -4°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -11°...-4°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -9°, днем -4°.
В Виннице сегодня будет -9°...-6°, облачно с прояснениями.
В Житомире в понедельник будет ночью -9°, днем -5°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -8°, днем -5°, снег.
В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -7°...-4°, снег.
В Одессе 24 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем -1°, снег.
В Херсоне в понедельник ночью -6°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -3°, снег.
В Запорожье температура ночью -7°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -9°...-5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем -3°, снег.
В Днепре температура ночью будет -7°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, -9°...-5°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -3°, сильный снегопад.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем -3°, снег.