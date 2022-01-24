Сегодня осадки ожидаются практически по всему Левобережью.

Неделя в Украине начнется с похолодания. Местами ночью температура опустится до -15°, а днем практически по всей стране будет от -3° до -8°. В большинстве восточных, центральных и южных областей ожидается снег.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -8°, днем -4°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -15°, днем -8°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -12°, днем -5°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -14°, днем -7°.

В Тернополе 24 января ночью будет -14°, днем -7°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -11°, днем -7°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -4°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -11°...-4°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -9°, днем -4°.

В Виннице сегодня будет -9°...-6°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью -9°, днем -5°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -8°, днем -5°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -7°...-4°, снег.

В Одессе 24 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем -1°, снег.

В Херсоне в понедельник ночью -6°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -3°, снег.

В Запорожье температура ночью -7°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -9°...-5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем -3°, снег.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, -9°...-5°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -3°, сильный снегопад.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем -3°, снег.

Народные приметы на 24 января

24 января - день Феодосия-Весняка. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная.

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