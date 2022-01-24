До конца января температура воздуха в Украине будет на несколько градусов ниже средних многолетних показателей.

До конца января в Украине ожидаются морозы, периодически будет идти снег, местами ожидаются метели и снежные заносы.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его данным, в последней декаде января температура воздуха окажется на 1-3 градуса ниже средних многолетних показателей.

"Ожидаются умеренные, местами даже крепкие морозы и периодическое выпадение снега, в отдельные дни с метелью и снежными заносами", - рассказал он.

Также, по словам синоптика, в большинстве областей страны на дорогах и тротуарах сохранится гололедица и снежный накат.

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Так, по его прогнозу, в среду, 26 января, в большинстве областей пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -10...-5 °С, в Карпатах и восточных областях -16...-11 °С.

В четверг, 27 января, в западных областях ожидается снег, днем с переходом в мокрый снег, слабое налипание мокрого снега. Небольшой снег также пройдет на крайнем востоке страны. "В центральных, северных и восточных областях ночью -15...-10 °С, на Сумщине до -20 °С; в западных областях -7...-2 °С. Днем в западных областях температура будет колебаться около 0 °С, на остальной территории -7...-2 °С", - рассказал синоптик.

По данным Игоря Кибальчича, в пятницу, 28 января, атмосферный фронт, связанный с циклоном над странами Балтии, принесет в западные и северные регионы новую порцию снега и мокрого снега. В ночное время на Левобережье Украины ожидается морозно: -16...-11 °С, в Харьковской и Луганской областях до -21 °С. В западных и юго-западных областях заметно теплее: -7...-2 °С. Днем ожидается оттепель на западе и юге страны: -1...+4 °С. В восточных областях задержится холодная воздушная масса с температурами -8...-3 °С.

На выходных в большинстве областей Украины ожидается выпадение снега и мокрого снега. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -8...-3 °С, в дневной -3...+2 °С.

Напомним, неделя в Украине начнется с похолодания. Местами ночью температура опустится до -15°, а днем практически по всей стране будет от -3° до -8°. В большинстве восточных, центральных и южных областей ожидается снег.

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