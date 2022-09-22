Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий.

В Карпатах сошла лавина. Горы укрывает снегом, переметы уже достигают 80 сантиметров. Спасатели предупреждают об опасности.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

"В высокогорье ухудшение погодных условий!!! Видимость ограничена, снежные переметы местами до 80 см. Зафиксированы снежные оползни на северо-восточных склонах. Воздержитесь от выходов в высокогорье в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также в ГСЧС показали видео сходжения лавины и напомнили туристам о лавинной опасности. Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил о ситуации на горе Поп Иван Черногорский:

"По состоянию на 09:20, 22.09.2022 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 метров, снег. Ветер западной 7-8 м / с. Температура воздуха -3°С".

Ранее УНИАН уже сообщал, что 18 сентября в Украине выпал первый снег.

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