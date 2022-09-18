По прогнозу синоптика, завтра, 19 сентября, дожди наконец отступят из украинской столицы.

В понедельник, 19 сентября, в Украине холоднее всего будет в западных областях, теплее всего - на юге и востоке. Соответственно, в течение дня +9...+13°С и +18...+ 23°С. В Карпатах будет идти мокрый снег.

Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко в своем Телеграмм-канале.

"Циклон будет отступать с нашей территории, поэтому осадков завтра будет значительно меньше - небольшие и умеренные дожди пройдут на западе (в Карпатах с мокрым снегом) и кое-где небольшие - на севере Украины", - говорит она. Видео дня

Диденко добавила, что на остальной территории Украины осадки маловероятны, но возможны туманы, дымки - видимость снижена, влажность повышена.

"Сильный юго-западный ветер ожидается завтра в северных и западных областях, порывы до 15-20 метров в секунду. Осторожно!" - предупредила синоптик.

Киевлян она порадовала прогнозом: в столице в понедельник - передышка от дождей. Но будут сильные порывы ветра, температура будет достигать + 15°С.

Напомним, в воскресенье, 18 сентября, в сети показали фото первого снега в Украине - выпал он на вершине горы Поп Иван Черногорский в Карпатах. Температура воздуха там достигла -1°С.

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