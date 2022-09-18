В понедельник, 19 сентября, в Украине холоднее всего будет в западных областях, теплее всего - на юге и востоке. Соответственно, в течение дня +9...+13°С и +18...+ 23°С. В Карпатах будет идти мокрый снег.
Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко в своем Телеграмм-канале.
"Циклон будет отступать с нашей территории, поэтому осадков завтра будет значительно меньше - небольшие и умеренные дожди пройдут на западе (в Карпатах с мокрым снегом) и кое-где небольшие - на севере Украины", - говорит она.Видео дня
Диденко добавила, что на остальной территории Украины осадки маловероятны, но возможны туманы, дымки - видимость снижена, влажность повышена.
"Сильный юго-западный ветер ожидается завтра в северных и западных областях, порывы до 15-20 метров в секунду. Осторожно!" - предупредила синоптик.
Киевлян она порадовала прогнозом: в столице в понедельник - передышка от дождей. Но будут сильные порывы ветра, температура будет достигать + 15°С.
Напомним, в воскресенье, 18 сентября, в сети показали фото первого снега в Украине - выпал он на вершине горы Поп Иван Черногорский в Карпатах. Температура воздуха там достигла -1°С.