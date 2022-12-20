Синоптики предупреждают о сильном ветре.

В Карпатах на 21 декабря объявили штормовое предупреждение. Синоптики Укргидрометцентра предупреждают об усилении ветра в горах.

"21 декабря в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении. Как отмечается, из-за непогоды в горах объявлен I уровень опасности, желтый.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 21 декабря в Украине ожидается потепление, ослабление ветра и гололедица на дорогах и тротуарах.

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В Харьковской, Сумской, Черниговской и пПолтавской областях есть вероятность небольшого мокрого снега. На остальной территории ожидается сухая погода, без осадков.

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