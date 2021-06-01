В Британию пришла теплая погода. Сейчас там регистрируют +25 градусов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщается, это самые теплые дни с начала года.
В понедельник в королевстве был дополнительный выходной, поэтому люди отдыхали, как могли: в Лондоне выходили в парки и на террасы, загорали там и устраивали пикники. А кто мог - на долгие выходные поехал в Брайтон. Это один из самых популярных в Британии морских курортов. Отмечается, что последний месяц здесь беспросветно лил дождь, однако теперь пляжи забиты отдыхающими.
Каким будет лето в Украине
По данным Укргидрометцентра, этим летом температура воздуха в Украине может достигать 40 градусов. По данным синоптиков, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.
"Если проанализировать погоду в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть сейчас лето холодным... Начиная с июня, а особенно июль и август – это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким", – сказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram