Местные жители заполонили пляжи морских курортов, выходили в парки и на террасы, загорали там и устраивали пикники.

В Британию пришла теплая погода. Сейчас там регистрируют +25 градусов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, это самые теплые дни с начала года.

В понедельник в королевстве был дополнительный выходной, поэтому люди отдыхали, как могли: в Лондоне выходили в парки и на террасы, загорали там и устраивали пикники. А кто мог - на долгие выходные поехал в Брайтон. Это один из самых популярных в Британии морских курортов. Отмечается, что последний месяц здесь беспросветно лил дождь, однако теперь пляжи забиты отдыхающими.

Каким будет лето в Украине

По данным Укргидрометцентра, этим летом температура воздуха в Украине может достигать 40 градусов. По данным синоптиков, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

"Если проанализировать погоду в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть сейчас лето холодным... Начиная с июня, а особенно июль и август – это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким", – сказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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Автор: Екатерина Лиманская