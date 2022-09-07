В четверг, 8 сентября, в Киеве оиждается самый теплый день недели.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью температуруа в столице опустится до +9°, а днем повысится до +19°. Без осадков. Весь день ожидается практически безоблачная погода.
В течение дня ожидается легкий ветер, преимущественно северо-восточного направления. Его скорость не превысит 2,1 м/с. Атмосферное давление стабильное - 750 миллиметров ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +21°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +3°, днем +20°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +19°.
В Тернополе 8 сентября ночью будет +7°, днем +21°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +21°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+26°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.
В Виннице завтра будет +9°...+23°, практически безоблачно.
В Житомире в четверг будет ночью +6°, днем +19°, небольшая облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°, легкий дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +21°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+20°.
В Одессе 8 сентября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +21°, легкий дождь.
В Херсоне в четверг ночью +9°, днем +23°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +20°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +7°...+16°, небольшая облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +19°.
В Днепре завтра температура ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +10°...+20°.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +18°.