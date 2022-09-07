В течение дня воздух в столице прогреется до +19°.

В четверг, 8 сентября, в Киеве оиждается самый теплый день недели.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью температуруа в столице опустится до +9°, а днем повысится до +19°. Без осадков. Весь день ожидается практически безоблачная погода.

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В течение дня ожидается легкий ветер, преимущественно северо-восточного направления. Его скорость не превысит 2,1 м/с. Атмосферное давление стабильное - 750 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +21°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +3°, днем +20°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +19°.

В Тернополе 8 сентября ночью будет +7°, днем +21°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +21°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+26°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +9°...+23°, практически безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +6°, днем +19°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +21°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+20°.

В Одессе 8 сентября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +21°, легкий дождь.

В Херсоне в четверг ночью +9°, днем +23°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +7°...+16°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +19°.

В Днепре завтра температура ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +10°...+20°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +18°.

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