В четверг, 15 декабря, в Киеве ожидается потепление, однако оно не будет ощущаться из-за сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В ночь на четверг температура в столице опуститися до -4°, а днем потеплеет до +1°. Ожидается пасмурная погода и небольшой снег с дождем.
Ощущение холода добавит сильный южный ветер, скорость которого будет до 8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-747 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине
Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем 0°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -6°, днем 0°, мокрый снег.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью -1, днем +1°, мокрый снег.
В Тернополе 15 декабря ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.
В Виннице завтра будет -2°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в четверг будет ночью -3° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем 0°, снег.
В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -8°...0°.
В Одессе 15 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +5°, дождь.
В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°, дождь.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, нпасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Сумах завтра температура воздуха составит -12°...-1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем -1°.
В Днепре температура ночью будет -5°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+7°, дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -4°, днем +1°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°.