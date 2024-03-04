Синоптики говорят, что местами навалит до 3,6 метров снега.

Сильнейшая метель обрушилась на Калифорнию и Неваду с порывами ветра до 305 км/ч (более 84 м/с - УНИАН).

Как сообщает The Watcers, зимний шторм сопровождается сильным снегопадом и разрушительными ветрами.

Так, сильнейшая метель обрушилась на некоторые районы Калифорнии и Невады. Еще с 29 февраля в этих штатах закрыты ключевые дороги, а тысячи человек сидят без электричества. В частности, в Неваде более 33 000 клиентов столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии, а в Калифорнии – почти 24 000.

Как сообщается, шторм привел к закрытию основных транспортных маршрутов и горнолыжных курортов, затронув десятки тысяч жителей западной части США.

На горнолыжном курорте Палисейдс на озере Тахо порывы ветра превышали 240 км/ч (более 66 м/с - УНИАН), а максимальная скорость порывов достигала 305 км/ч (84 м/с) на высокогорье.

Шторм также вызвал торнадо, который повредил начальную школу в Калифорнии.

Синоптики говорят, что снегопад продолжится, местами выпадет до 3,6 метров осадков.

Известный на весь мир Йосемитский национальный парк также объявил о закрытии, призывая посетителей эвакуироваться. Людей просят воздержаться от несрочных поездок.

Похолодание в Украине

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе в Украину также придут морозы и мокрый снег.

Ожидается, что температура снизится на 6-10 градусов по всей стране, местами ночью будет до -5°...-10°. Снижение температуры приведет также к выпадению осадков в виде мокрого снега.

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