СМИ предполагают, что землетрясение могло произойти из-за ядерных испытаний.

В провинции Северный Хамген в КНДР произошло землетрясение магнитудой 2,4. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на государственное метеорологическое агентство Южной Кореи.

Отмечается, что землетрясение произошло в 7 часов вечера примерно в 40-ка километрах от города Кильджу, провинция Северный Хамген, на глубине 20 километров. Именно там находится полигон, на котором Северная Корея провела все шесть ядерных испытаний.

Как известно, недавно КНДР заявила, что обманула Южную Корею фейковыми артиллерийскими обстрелами. В Пхеньяне сообщили, что "обманная операция" имела целью проверить точность южнокорейских средств обнаружения.

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Ким Йо Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что обстрел, о котором сообщал Сеул, на самом деле был взорванным взрывным порохом, предназначенным для имитации звука 130-миллиметровых снарядов.

Последние новости из КНДР

КНДР разрывает военное соглашение с Южной Кореей и стягивает силы на границу. В Пехньяне, в частности, зявили, что "так называемая "Республика Корея" будет нести полную ответственность в случае, если между Севером и Югом разразится непоправимое столкновение".

Ранее УНИАН сообщал, что Северная Корея в третий раз за год попробовала вывести на орбиту спутник-шпион. Лидер КНДР Ким Чен Ын не отказался от идеи иметь собственный спутник для наблюдения за американскими войсками.

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