Отмечается, что многое зависит о того, будут ли обстрелы со стороны РФ.

Ситуация в энергосистеме Украины летом будет стабильной. Украинцам не стоит опасаться длительных отключений света, если не будет масштабных ударов со стороны Российской Федерации.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в комментарии "Еспресо" отметил, что газовый вопрос – самый главный для Украины. По его словам, Киеву с "голубым топливом" помогает Норвегия, поэтому все будет хорошо.

В то же время эксперт указал, что с электроэнергии ситуация в Украине намного хуже.

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"В этом вопросе я всегда говорил, что нас ждет полный коллапс. Сейчас таких перспектив нет, конечно, если нас не будут обстреливать так, как это было три последние ночи. В соответствии с этим у нас будет электроснабжение. Впрочем, есть небольшая вероятность незначительных отключений летом по 2-3 часа в сутки", - объяснил Игнатьев.

Эксперт подытожил, что ситуация останется стабильной без масштабных обстрелов.

Отключения света в Украине - главные новости

В начале апреля министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина может обойтись летом без отключений, если не будет новых атак со стороны РФ.

При этом член энергетического комитета Сергей Нагорняк прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в жаркие дни.

В свою очередь энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что вероятность возвращения графиков отключения электроэнергии пока минимальна, при условии отсутствия новых атак на энергосистему.

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