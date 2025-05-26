Это более чем на 10°C выше сезонной нормы в стране.

Пока Украину продолжает заливать дождями, в Испании уже начинает устанавливаться адская жара.

Как пишет The Guardian, Испания готовится к очередному знойному концу мая, когда ртутный столбик в южных частях страны должен достичь отметки +40°C, что более чем на 10°C выше сезонной нормы. В прошлый раз подобная ситуация наблюдалась три года назад, когда некоторые районы Испании пережили самый жаркий май в истории, а температура в аэропорту Севильи достигла +41°C.

"В последнюю неделю мая на значительной части полуострова будет наблюдаться высокая температура, которая обычно наблюдается в разгар лета, особенно со среды. В некоторых южных частях полуострова мы можем увидеть максимальную температуру более 40°C, и температура не опустится ниже 20°C в этом регионе или в средиземноморских районах. Мы говорим о максимальной температуре, которая на пять-десять градусов выше нормы для этого времени года. В некоторых районах температура будет более чем на 10 градусов выше нормы в четверг", – отметил представитель испанской метеорологической службы Aemet Рубен дель Кампо.

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Дель Кампо пояснил, что такие высокие температуры обусловлены наличием областей высокого давления над Пиренейским полуостровом, "которые гарантируют стабильную погоду с небольшим количеством облаков и большим количеством солнца", и прибытием массы сухого теплого воздуха из Северной Африки.

Он также добавил, что больше всего пострадают юго-восток Испании, ее центральный регион и долина Эбро на северо-востоке страны. Прогнозируется, что температура в два самых жарких дня на этой неделе – вероятно, в четверг и пятницу – достигнет +35°C в центральных и северных районах и +40°C вдоль реки Гвадалквивир в Андалусии.

Прогнозируется, что жаркий период продлится как минимум до субботы, когда атмосферная нестабильность может принести облака, пылевые облака и понижение температуры.

Самая высокая температура в истории в Испании была зафиксирована в августе 2021 года, когда ртутный столбик в андалузском городе Монторо достиг +47,4°C.

Исследование Aemet 2022 года показало, что наступление температуры +30°C в Испании и на Балеарских островах происходило в среднем на 20–40 дней раньше за последние 71 год.

"Лето съедает весну", – сказал тогда дель Кампо изданию El País, назвав повышение температуры "прямым и ощутимым следствием изменения климата".

"Климат в Испании уже не тот, который мы знали раньше. Он стал более экстремальным", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, согласно прошлогоднему отчету World Travel Market, экстремальная погода уже вынуждает треть туристов менять отпускные планы – где-то становится слишком жарко, а где-то отпуск портят ураганы.

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