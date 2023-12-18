Наталья Диденко прогнозирует осадки и опасные метеорологические явления.

В начале недели в Украине ожидается очень разнообразная погода. Синоптик Наталка Диденко прогнозирует ветер, дожди, гололед, мокрый снег, солнечные прояснения и весну посреди зимы.

"Понедельник в Украине будет с полной метеорологической корзиной", - говорит она.

Она пояснила, что дожди в большинстве областей обусловит атмосферный фронт. Осадки ожидаются преимущественно небольшие, максимум умеренные. На востоке вероятен мокрый снег. Только утром на западе обойдется без осадков, а солнечные прояснения ожидаются на Закарпатье.

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Западный ветер будет, по словам Наталки Диденко, порывистым. На западе и севере Украины - до штормовых порывов 15-20 м/с.

"Остатки льда и старого снега будут делать подножку и ногам, и колесам, местами гололедица - осторожно!"- предупредила она.

Ночью и днем ожидается 0...+5 градусов . На Закарпатье, в Черновицкой области и в Одесской области +4...+9 градусов; в восточных областях и на северо-востоке от 1 мороза до 2 тепла.

В Киеве 18 декабря ожидается дождь, морось, сильный западный ветер и высокая температура воздуха, +2...+5 градусов .

Текущая неделя, по словам Натальи Диденко будет с оттепелью - теплой и влажной.

Погода в Украине - прогноз на неделю

По данным метеоролога Игоря Кибальчича, на этой неделе в Украине ожидается оттепель. Снежный покров существенно уменьшится. Местами, кроме северных областей и Карпатского региона, снег сойдет полностью. На юге и в Крыму температура будет подниматься вплоть до +11...+12 градусов.

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