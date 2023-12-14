Температура ночью упадет до -9 градусов.

В Украине в ближайшее время ожидается некоторое снижение температуры. В частности, уже завтра днем температура будет колебаться в пределах от -2° до +3°, только на юге ожидается до +7°. А холоднее всего будет в ночь на субботу. В этом уверена известный синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшей перспективе: самой низкой ожидается температура воздуха в ночь на субботу, на 16-е декабря, -3...-9 градусов", - отметила она.

Однако, согласно ее данным, это похолодание будет кратковременным - морозов в Украине пока больше не прогнозируется.

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"Дальше, сколько видит синоптический глаз, вплоть до Рождества - оттепель, теплая погода", - прогнозирует Наталья Диденко.

Похолодание в Украине - прогноз

О похолодании в Украине свидетельствует и прогноз метеоролога Игоря Кибальчича. 15 декабря, по его данным, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -2...+3 °С, только на юге будет традиционно теплее, 0...+5 °С, а днем +3 ... +8 °С.

В субботу температура воздуха ночью снизится до -2...-7 °С, а днем будет не выше 0...-5 °С. На юге в течение суток столбики термометров покажут -3...+2 °С.

В воскресенье, 17 декабря, температура воздуха ночью будет снижаться до -3...-8 °С, а днем столбики термометров по всей стране покажут -2...+3 °С.

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