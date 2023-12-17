Снежный покров существенно уменьшится, местами кроме северных областей и Карпатского региона сойдет полностью.

На следующей неделе в Украине в результате активизации циклонической деятельности в районе Скандинавского полуострова и Норвежского моря, будет наблюдаться интенсивный перенос воздушных масс атлантического происхождения.

По словам метеоролога Игоря Кибальчича, при данной форме циркуляции, в нашей стране ожидается оттепель до значений температуры выше 0 °С и небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер будет преобладать западной четверти, порой с усилением до 15-20 м/с. Снежный покров существенно уменьшится, местами кроме северных областей и Карпатского региона сойдет полностью.

В понедельник, 18 декабря, на большей части территории страны пройдут осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя. На дорогах, кроме южной половины местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью -1...+ 4 °С, днем + 2...+8 °с. В Карпатах ночью -1...-6 °С, днем -2...+3 °С; в Одесской области днем местами до +11 °С.

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Во вторник, 19 декабря, в большинстве областей кроме Западного региона пройдет небольшой дождь и морось. Кое-где возможны туманы. Ветер западный / юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +1. ..+ 6 °С, днем + 3...+8 °С, в Одесской области до +11°с. В Карпатах в течение суток 0...-5 °С.

В среду, 20 декабря, преимущественно без осадков, лишь ночью в северных областях пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью -1...+ 4 °С, днем + 3...+8 °С, в Крыму и Одесской области до +11 °с. В Карпатах в течение суток 0. ..-5 °С.

В четверг, 21 декабря, ночью без существенных осадков, утром и днем в западных, центральных и восточных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Кое-где туманы. Ветер южный с переходом на западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+ 5 °С, днем + 3...+8 °С, в Крыму до +11 °С.

В пятницу, 22 декабря, ночью в западной части, днем также в северных и центральных областях пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м / с. Температура воздуха ночью -3. ..+ 2 °С, днем + 2...+7 °с. В Карпатах сильный снег, метель и температура -1...-6 °С.

В субботу, 23 декабря, в Украине, кроме южных областей, пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7 - 12 м/с, местами порывы, 15-20 м / с. Температура воздуха ночью +1. ..+ 6 °С, днем + 4...+9 °С, на юге до +11 °С.

В воскресенье, 24 декабря, в северных и западных областях пройдет дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с, порывы, 17-22 м / с. Температура воздуха ночью +2. ..+ 7 °С, днем + 5...+10 °С, в Крыму и Одесской области до +12 °С.

Погода в Украине - детали

К Рождеству в Украине ожидается теплая и пасмурная погода с осадками. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Теплая погода в Украине будет и будет, вплоть до Сочельника и Рождества. Не скажу, что с Солнцем, потому что осадков будет хватать", - рассказала она.

По данным синоптика, морозы ожидаются лишь в ближайшие две ночи: на субботу, и воскресенье. "А потом даже ночью будут преобладать "плюсы"", - резюмировала она.

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