11 и 12 сентября в Украине ожидается теплая погода без осадков.

На выходных, 11 и 12 сентября, украинцев ожидает теплая и сухая погода. Местами столбики термометров поднимутся до +26°...+28°. Особенно тепло будет в субботу, 11 сентября. Ночные температуры также немного повысятся, ожидается +10°...+14°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +12°, днем +22°. В воскресенье ночью ожидается +12°, а днем - до +25°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +9°, днем +24°,облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +11°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Луцке в субботу ночью +10°, днем +24°, облачно с прояснениями. В воскресенье - такая же погода, ночью +11°, днем +25°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +10°...+24°. В воскресенье температура будет +11°...+24°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье - небольшая облачность, +15°...+25°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +14°, днем +26°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +13°...+26°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +28°. В воскресенье температура составит +14°...+27°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +11°...+23°. В воскресенье - небольшая облачность, +11°...+23°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье ночью ожидается +13°, днем +23°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +10°, днем +27°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +27°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +28°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +11°, днем +27°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +20°. В воскресенье ночью температура составит +6°, днем потеплеет до +20°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +24°. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура составит +8°...+24°.

В Трускавце в субботу будет облачная погода с прояснениями, температура до +24°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +8°...+25°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, до +23°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +7°...+24°

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +26°. В воскресенье - практически безоблачно, +14°...+26°

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +25°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, температура +13°...+24°.

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Автор: Екатерина Лиманская