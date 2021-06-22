По всей стране ожидается сухая погода.

В среду, 23 июня, в Украине будет очень жарко. Местами столбики термометров покажут +33...+36 градусов. По всей стране будет сухая погода, лишь в Тернопольской области - небольшой дождь.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +34°.

Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +18°, днем +30°.

В Луцке - небольшая безоблачно, ночью +20°, днем +32°.

В Ривне в среду небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°.

В Тернополе 23 июня ночью будет +19°, днем +32°, небольшой дождик.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +31°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°.

В Черновцах в среду - незначительная облачность, ночью +19°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +19°...+31°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +19°, днем +34°.

В Черкассах завтра небольшая облачность, ночью +22°, днем +31°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +30°.

В Полтаве завтра температура воздуха +21°...+32°, небольшая облачность.

В Одессе 23 июня - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°.

В Херсоне в среду ночью +20°, днем +30°, облачно с прояснениями.

В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +29°.

В Запорожье завтра температура ночью +22°, днем +31°.

В Сумах завтра температура воздуха составит +21°...+33°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +31°.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +17°...+26°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +34°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +22°, днем +36°.

Народные приметы на 23 июня

23 июня - день Тимофея. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

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Автор: Екатерина Лиманская