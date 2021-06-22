23 июня в Украине будет очень жарко / фото УНИАН

В среду, 23 июня, в Украине будет очень жарко. Местами столбики термометров покажут +33...+36 градусов. По всей стране будет сухая погода, лишь в Тернопольской области - небольшой дождь.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +34°.
  • Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +18°, днем +30°.
  • В Луцке - небольшая безоблачно, ночью +20°, днем +32°.
  • В Ривне в среду небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°.
  • В Тернополе 23 июня ночью будет +19°, днем +32°, небольшой дождик.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +31°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°.
  • В Черновцах в среду - незначительная облачность, ночью +19°, днем +30°.
  • В Виннице завтра будет +19°...+31°, небольшая облачность.
  • В Житомире в среду будет ночью +19°, днем +34°.
  • В Черкассах завтра небольшая облачность, ночью +22°, днем +31°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +30°.
  • В Полтаве завтра температура воздуха +21°...+32°, небольшая облачность.
  • В Одессе 23 июня - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°.
  • В Херсоне в среду ночью +20°, днем +30°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +29°.
  • В Запорожье завтра температура ночью +22°, днем +31°.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +21°...+33°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +32°.
  • В Днепре температура ночью будет +20°, днем +31°.
  • В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +17°...+26°.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +34°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +22°, днем +36°.
Погода в Украине 23 июня / фото УНИАН

Народные приметы на 23 июня

23 июня - день Тимофея. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

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Автор: Екатерина Лиманская