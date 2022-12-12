В первой половине недели ожидается мокрая и холодная погода, затем столбики термометров резко подскочат вверх.

В ближайшую неделю украинцев ждет нестабильная погода со скачками температуры и осадками. В начале недели по всей стране ожидается похолодание. Затем температура резко повысится, а в конце недели снова ожидается похолодание. При этом практически всю неделю в Украине будут дожди и снег. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 12 декабря, в Украине будет пасмурно. Местами ожидаются осадки в виде снега и дождей. На западе и в большинстве северных областей температура упадет до -3°...+1°. В большинсте центральных и южных областей ожидается практически весенняя погода - до +10°...+14°.

Во вторник, 13 декабря, температура в Украине продолжит снижаться. Холоднее всего будет на западе и севере, -2°...0°. В центре температура упадет до -1°...+1°, на юге - до +3°, на востоке - до +5°. Лишь в Крыму будет около +9°.

Видео дня

Дожди, мокрый снег и снег ожидаются в большинстве областей на Левовбережье, а также на северо-западе Украины.

В среду, 14 декабря, в Украине ожидается сеще более сильное похолодание. В большинстве областей днем будет -3°...0°. Лишь на крайнем востоке и на юге столбики термометров будут подниматься до +1°...+4°. Ночью ударят морозы до -13°. Осадки прекратятся, а солнца станет больше.

С четверга погода в Украине начнет меняться. Днем практически по всей стране будет небольшой "плюс", а на юге воздух прогреется до +4°...+7°. Вместе с потеплением придут осадки, которые ожидаются на юге, северо-западе и севере Украины.

Перед выходными, 16 декабря, на юге температура подскочит до +5°...+12°, на остальной территории будет +1°...+5°. Осадки ожидаются на юге и западе страны.

В субботу, 17 декабря, в Украине будет много дождей и снега. На западе температура снизится до -1°...+3°. На севере и в Винницкой области будет +1°...+4°. На востоке резко потеплеет до +8°...+10°, в центральных областях воздух прогреется до +5°...+12°. На юге будет +11°...+13°, а в Крыму температура подскочит до +17 градусов.

В последний день недели, 18 декабря, в Украину вновь вернутся морозы. На севере, западе, а также в Винницкой области днем будет от -1° до -7°. В центре температура снизится до 0°...+6°, на востоке - до +8°, на юге будет +3°...+9°, а в Крыму - до +13°.

Вас также могут заинтересовать новости: