Только в западных областях вероятны периодические дожди.

Украинцев ждут теплые выходные. В течение субботы ожидается +20°...+24°, в западных областях +17°...+22°. В воскресенье на юго-востоке Украины - теплее всего, +23°...+26°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В субботу вся Украина погрузится в солнце, сухую погоду и тепло. Дождей завтра не будет, но к вечеру на западе появится первый фронтальный дождь с грозой", - написала синоптик.

В воскресенье, 23 мая, этот атмосферный фронт с запада принесет дожди в западные области Украины, на север и в центр, кроме Днепропетровщины.

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На юге и востоке удержится сухая солнечная теплая погода. Температура воздуха останется примерно в "субботних" пределах.

Завтра в западных областях Украины порывы юго-западного ветра могут достигать штормовых порывов, 15-20 м/с.

В Киеве в субботу ожидается солнечная погода с температурой воздуха +20°...+23°. В воскресенье появится дождь, возможно с грозой, днем температура воздуха составит +18°...+21°.

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Автор: Елена Пилипчак