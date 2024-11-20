Укргидрометцкентр ввел І уровень опасности по всей стране.

На четверг, 21 ноября, по всей Украине объявили предупреждение из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, завтра по всей стране, кроме западных и большинства северных областей, порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.

В Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью пройдет значительный дождь и мокрый снег.

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В Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях днем ожидается значительный дождь.

В западных, большинстве северных и Винницкой областях на дорогах образуется гололедица

Из-за непогоды по всей Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", - говорят синоптики.

Погода в Украине - прогноз на 21 ноября

В четверг, 21 ноября, в Украине прогнозируется ухудшение погодных условий из-за прохождения атмосферного фронта. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозам, ожидаются дожди, которые постепенно будут переходить в мокрый снег, местами возможны сильные осадки. Также предполагается порывистый ветер, который может достигать штормовой силы, налипание мокрого снега, гололед и первая гололедица.

В Киеве в четверг прогнозируется сложная погода: дожди с переходом в мокрый снег, постепенное снижение температуры, вероятность налипания мокрого снега, сильный ветер, а ближе к вечеру - гололедица.

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