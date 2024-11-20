Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

На среду, 20 ноября, по всей Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине. 20 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", - говорится в предупреждении.

Также, по прогнозу, днем в Карпатах и на Закарпатье ожидается значительный дождь и мокрый снег.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода 20 ноября - прогноз

В среду в Украине будет облачно с прояснениями.

В западных и Житомирской областях ожидается дождь, днем местами с мокрым снегом. В Карпатах и на Закарпатье пройдут значительные осадки. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер будет южный, в западных областях с переходом на западный, 7-12 м/с. Его порывы будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура днем ожидается в пределах +7°...+12°, на крайнем западе прогнозируется похолодание до +1°...+6°. На юге страны воздух прогреется до +10°...+15°.

На Киевщине сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер южный с порывами до 15-20 м/с. Столбики термометров по области покажут +7°...+12°, а в столице днем будет около +10°.

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