В Украине ожидается осложнение погоды.

В четверг, 21 ноября, из-за прохождения атмосферного фронта в Украине ожидается усложнение погодных условий. Об этом на своей странице в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, пройдут дожди с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, порывистый, до штормового, ветер, налипание мокрого снега, гололед, первая гололедица.

"Температура воздуха поделится временно на высокую и серьезное похолодание", - предупреждает эксперт по погоде.

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Однако там, где завтра еще будет тепло, говорит синоптик, уже с 22 ноября также начнет холодать.

В Киеве завтра также ожидается сложная погода: дождь с переходом в мокрый снег, похолодание, возможно налипание мокрого снега, порывистый ветер, а вечером гололедица.

Погода в Украине ухудшается - прогноз Укргидрометцентра

В Украине прогнозируется значительное осложнение погодных условий. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр, обнародовав соответствующее предупреждение.

Из-за прохождения активных атмосферных фронтов 20 ноября в западных регионах, 21-23 ноября на большей части территории страны, а 24 ноября на востоке ожидается ухудшение погоды.

Синоптики прогнозируют интенсивные осадки в виде дождя и снега, порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. В Карпатах следует ожидать сильные снегопады, ветер с порывами до 25-30 м/с, а также метели.

Кроме того, в большинстве регионов Украины, за исключением южных областей, прогнозируется формирование снежного покрова толщиной 3-15 см (в Карпатах до 20-50 см), а на дорогах - гололедица. Местами возможны гололед и налипание мокрого снега.

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